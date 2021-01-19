Abdülkadir Ömür'ün ayak bileği kırıldı

Konyaspor maçında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Abdülkadir Ömür'ün ayak bileğinde kırık tespit edildi. 21 yaşındaki oyuncu sezonu kapattı.

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür üzüntüsü yaşanıyor.

Mücadelenin 27. dakikasında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki oyuncunun fibule kemiğinde kırık tespit edildi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

SEZONU KAPATTI

En az 3-4 ay sahalardan uzak kalacak olan Ömür'ün sezonu kapattığı belirtildi.

AĞAOĞLU: MAALESEF KIRIK VAR

TRT Spor'a konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Abdülkadir Ömür'de maalesef kırık var. Abdülkadir'in de şanssızlığı, geçen sene menüsküs ve ameliyat. Yaklaşık 5-6 ay sahalardan uzak kaldı. Şimdi de pek içi açıcı gözükmüyor." dedi.