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    Abdülkadir Ömür'ün ayak bileği kırıldı

    Abdülkadir Ömür'ün ayak bileği kırıldı

    Konyaspor maçında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Abdülkadir Ömür'ün ayak bileğinde kırık tespit edildi. 21 yaşındaki oyuncu sezonu kapattı.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 21:01
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 21:24
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    Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür üzüntüsü yaşanıyor.

    Mücadelenin 27. dakikasında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki oyuncunun fibule kemiğinde kırık tespit edildi.

    Abdülkadir Ömür ün ayak bileği kırıldı #1

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    SEZONU KAPATTI

    En az 3-4 ay sahalardan uzak kalacak olan Ömür'ün sezonu kapattığı belirtildi.

    Abdülkadir Ömür ün ayak bileği kırıldı #2

    AĞAOĞLU: MAALESEF KIRIK VAR

    TRT Spor'a konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Abdülkadir Ömür'de maalesef kırık var. Abdülkadir'in de şanssızlığı, geçen sene menüsküs ve ameliyat. Yaklaşık 5-6 ay sahalardan uzak kaldı. Şimdi de pek içi açıcı gözükmüyor." dedi.

    Abdülkadir Ömür ün ayak bileği kırıldı #3

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