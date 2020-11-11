Abdülkadir Ömür'ün sakatlık durumu

Trabzonspor'da Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan alınan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu hakkında, bordo-mavili takım tarafından açıklama yapıldı.

Trabzonspor'da Süper Lig'de oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan genç futbolcu Abdülkadir Ömür, maçın 56. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Genç futbolcunun sağlık durumu ile ilgili bordo-mavililer açıklama yaptı. Yapılan duyuruda Abdülkadir Ömür'ün sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildiği bildirildi.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDA DA ÇIKARILMIŞTI

Abdülkadir Ömür, A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna da dahil edilmişti. Ancak Alanyaspor maçında sakatlanması sonrasında kadrodan çıkarılmak zorunda kaldı.

İşte Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu ile ilgili yapılan o açıklama: "Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, 'Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir.' dedi."