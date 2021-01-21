Abdülkadir Ömür'ün şanssızlığı devam ediyor

Abdülkadir Ömür'ün şanssızlığı devam ediyor

Konyaspor mücadelesinde ayağı kırılan ve sezonu kapatan Abdülkadir Ömür, kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tam 57 karşılaşmada forma giyemedi.

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan ve rakibini 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da, Abdülkadir Ömür üzüntüsü yaşanıyor.

Ömer Ali Şahiner'in müdahalesiyle sakatlanan ve hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki oyuncunun ayağında kırık tespit edilmişti.

Tekerlekli sandalyeyle hastaneden çıkarılan yetenekli futbolcunun, sezonu kapattığı belirtildi.

57 MAÇ KAÇIRDI

Kariyeri boyunca birçok sakatlık yaşayan Abdülkadir, şu ana kadar tam 57 karşılaşma kaçırdı.

Önümüzdeki 23 mücadelede de forma giyemeyecek olan Ömür’ün, oynayamayacağı maç sayısı böylece 80 olacak.