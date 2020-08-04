Dolar
6.942
-0.1538%
Euro
8.206
0.1721%
Altın
1975.95
-0.044%
Borsa
1140.16
1.1766%
G. Altın
441.572
-0.0409%
Bitcoin
78287.89
-1.2211%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Abdulkadir Parmak evlendi

    Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak, Merve Bozali ile dünyaevine girdi. Nikah törenine, Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Parmak'ın takım arkadaşları da katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 08:55
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 08:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Abdulkadir Parmak evlendi

    Trabzonspor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ın mutlu günü...

    Bordo-mavili oyuncu, bir süredir birlikte olduğu Merve Bozali ile hayatını birleştirdi.

    AĞAOĞLU DA KATILDI

    Çiftin nikah törenine, yönetim kurulunun yanı sıra Trabzonsporlu eski ve yeni futbolcular da katıldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Başarılı oyuncumuz Abdulkadir Parmak bugün düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girdi.

    Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Başkan yardımcımız Emin Kahraman, Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, Futbol Şube Sorumlumuz Özer Bayraktar ve futbolcularımızın katıldığı törende Abdulkadir Parmak, Merve Bozali ile hayatını birleştirdi.

    Düğünün ardından Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Başkan yardımcımız Emin Kahraman, Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, Futbol Şube Sorumlumuz Özer Bayraktar ve futbolcularımız, Parmak çiftine bir ömür boyu mutluluklar diledi."

    Abdulkadir Parmak evlendi #1

    Abdulkadir Parmak evlendi #2

    Abdulkadir Parmak evlendi #3

    Görüş Bildir