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Abdulkadir Parmak evlendi
- Haber Merkezi
- 04.08.2020 - 08:55
- Güncelleme : 04.08.2020 - 08:55
Trabzonspor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ın mutlu günü...
Bordo-mavili oyuncu, bir süredir birlikte olduğu Merve Bozali ile hayatını birleştirdi.
AĞAOĞLU DA KATILDI
Çiftin nikah törenine, yönetim kurulunun yanı sıra Trabzonsporlu eski ve yeni futbolcular da katıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Başarılı oyuncumuz Abdulkadir Parmak bugün düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girdi.
Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Başkan yardımcımız Emin Kahraman, Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, Futbol Şube Sorumlumuz Özer Bayraktar ve futbolcularımızın katıldığı törende Abdulkadir Parmak, Merve Bozali ile hayatını birleştirdi.
Düğünün ardından Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Başkan yardımcımız Emin Kahraman, Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, Futbol Şube Sorumlumuz Özer Bayraktar ve futbolcularımız, Parmak çiftine bir ömür boyu mutluluklar diledi."