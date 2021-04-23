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    Abdülkadir Parmak kadro dışı bırakıldı

    Abdülkadir Parmak kadro dışı bırakıldı

    Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor'da, Abdulkadir Parmak'ın antrenmanda yer almadığı bildirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.04.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 09:01
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    Trabzonspor’da Abdülkadir Parmak krizi yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Parmak’ı Fatih Karagümrük maçının kadrosuna almadı.

    Avcı yönetiminde, saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana Abdulkadir Parmak'ın "Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışları nedeniyle" alınmadığı bildirildi.

    Abdülkadir Parmak kadro dışı bırakıldı #1

    YÖNETİME RAPOR SUNDU

    Teknik direktör Avcı'nın Abdulkadir Parmak'ın kadro dışı bırakılması konusunda yönetim kuruluna yazılı rapor sunduğu ve yönetimin de bu konuda değerlendirme yapacağı belirtildi.

    Antrenmanda birinci grupta yer alan oyuncuların jenerasyon, diğer oyuncuların ise teknikle bağlantılı dinamik ısınma, mobilizasyon çalışması, 5’e 2 çalışmaları ve dar alan oyunları gerçekleştirdiği, son bölümde de çift kale maç yapıldığı belirtildi.

    Abdülkadir Parmak kadro dışı bırakıldı #2

    TRONDONSEN TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

    Sezon başında sakatlanan Norveçli oyuncu Anders Trondsen'in de takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.

    Abdülkadir Parmak kadro dışı bırakıldı #3

    Abdülkadir Parmak kadro dışı bırakıldı #4

    Abdülkadir Parmak kadro dışı bırakıldı #5

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