Euro
15.7253
0.52%
Dolar
13.8064
-0.26%
Altın
797.3070
0.47%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
593.273
-0.62%
BTXN Coin
35.26
8.25%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C
    Abdulkadir Parmak, Kayserispor ile anlaştı

    Abdulkadir Parmak, Kayserispor ile anlaştı

    Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 12:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig 'de beklediği performansı gösteremeyen Kayserispor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek, çıkış yakalamak istiyor.

    Andrea Bertolacci ve Deniz Türüç ile anlaşma sağlayan Kayseri temsilcisi, son olarak Trabzonspor 'dan Abdulkadir Parmak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

    Sosyal medya hesabından veda etti

    Trabzonspor'un altyapısında da forma terleten Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından, Karadeniz ekibine veda etti. Parmak, ayrılık kararını Abdullah Avcı ile aldığını belirtti.

    Abdulkadir Parmak, Kayserispor ile anlaştı #1

    VEDA ETTİ

    Tecrübeli oyuncunun yayınladığı mesajda, "Sayın Hocam Abdullah Avcı ile almış olduğumuz ortak bir karar çerçevesinde, sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum. Şampiyonluk yarışında kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim. Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim." ifadelerine yer verdi.

    Abdulkadir Parmak, Kayserispor ile anlaştı #2


    Görüş Bildir