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Abdulkadir Parmak, Kayserispor'da
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın sezon sonuna kadar Kayserispor'a bedelsiz olarak kiralandığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 14.01.2022 - 16:43
- Güncelleme : 14.01.2022 - 17:10
Lider Trabzonspor, ara transfer döneminde de etkili transferler yapıyor. Kadrosunu güçlendirmeye devam eden bordo-mavililerde ayrılıklar da yaşanıyor.
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiraladı.
"TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI"
Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Kayserispor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.