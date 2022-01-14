Abdulkadir Parmak, Kayserispor'da

Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın sezon sonuna kadar Kayserispor'a bedelsiz olarak kiralandığını duyurdu.

Lider Trabzonspor, ara transfer döneminde de etkili transferler yapıyor. Kadrosunu güçlendirmeye devam eden bordo-mavililerde ayrılıklar da yaşanıyor.

Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiraladı.

"TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI"

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Kayserispor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.