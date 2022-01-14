Euro
15.4847
-0.62%
Dolar
13.5293
-0.39%
Altın
794.4650
-0.11%
Borsa
206,369.00
-0.34%
Bitcoin
579.713
-2.45%
BTXN Coin
33.55
0.00%
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C

    Abdulkadir Parmak, Kayserispor'da

    Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın sezon sonuna kadar Kayserispor'a bedelsiz olarak kiralandığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 17:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Abdulkadir Parmak, Kayserispor'da

    Lider Trabzonspor, ara transfer döneminde de etkili transferler yapıyor. Kadrosunu güçlendirmeye devam eden bordo-mavililerde ayrılıklar da yaşanıyor.

    Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiraladı.

    "TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI"

    Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Kayserispor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.

    Abdulkadir Parmak, Kayserispor da #1


    Görüş Bildir