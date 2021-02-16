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    Abdulkadir Parmak sahalara dönüyor

    Trabzonspor'da Beşiktaş derbisinde sakatlanan Abdulkadir Parmak, antrenmanlara bu hafta içerisinde başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 12:40
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 13:03
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    Abdulkadir Parmak sahalara dönüyor

    Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edilen Abdulkadir Parmak'ın, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. 26 yaşındaki orta sahanın, bu hafta antrenmanlara başlaması ve ağrı durumuna bağlı olarak takımla çalışmalara katılmasının planlandığı ifade edildi.

    Abdulkadir Parmak sahalara dönüyor #1

    TEKNİK EKİP SEVİNDİRİCİ HABERİ BEKLİYOR

    Koronavirüs vakaları, sakatlıklar ve cezalı oyuncu nedeniyle kadro derinliği noktasında sıkıntıya düşen Trabzonspor'da Parmak'tan gelebilecek sevindirici haberi bekleyen teknik ekip, sağlık kuruluyla bu oyuncunun durumuyla ilgili sürekli fikir alışverişi yapıyor.

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