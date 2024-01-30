Abdulkadir Parmak, Sivasspor'dan ayrıldı Sivasspor, yaz transfer döneminde 100 bin euro transfer bedeliyle kadrosuna kattığı Abdulkadir Parmak ile yolların ayrıldığı açıklandı.

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Süper Lig ekibi Sivasspor’da devre arası transfer çalışmaları sürdürüyor.

Bu kapsamda takımda beklenen performansı veremeyen 29 yaşındaki oyuncu Abdulkadir Parmak ile yollar ayrıldı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz ile Abdulkadir Parmak arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Abdulkadir'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz

12 maçta 1 asist yaptı

Bu sezon Sivasspor ile 12 resmi maça çıkan Abdulkadir Parmak bu karşılaşmalarda 1 asislik skor katkısı sağladı.