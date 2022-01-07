Abdulkadir Parmak, Trabzonspor'a veda etti

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla takıma veda etti.

Süper Lig'de ilk yarıyı açık ara farkla zirvede tamamlayan Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşti.

Forma şansı bulmakta zorlanan Abdulkadir Parmak'ın sosyal medya hesabından takımdan ayrıldığını duyurdu.

"GERİ DÖNECEĞİM"

İşte deneyimli oyuncunun açıklaması: "Sayın Abdullah Avcı ile almış ortak bir karar çerçevesinde sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum. Şampiyonluk yarışında kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim. Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim."

Abdulkadir Parmak'ın Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardığı belirtiliyor.