Abdulkadir Parmak: Trabzonspor’da şampiyonluk görmeden ayrılmam

Spor Toto Süper Ligi 4. sırada tamamlayan Trabzonspor’da 26 yaşındaki orta saha Abdulkadir Parmak, Trabzonspor’dan şampiyonluk görmeden ayrılmayacağını dile getirdi.

Geçtiğimiz sezon Trabzon’da tartışmaların hedefinde olan orta saha Abdulkadir Parmak, bu sezona daha istekli ve iddialı hazırlanıyor. Karadeniz gazetesine göre Abdulkadir’in şampiyonluğa, başarıya inancı tam ve şampiyonluk kazanmadan ayrılmayacak.

“TARAFTARIMIZLA ARAMA KİMSE GİREMEZ”

Disiplinsiz davranışları nedeniyle 36.haftada oynanan Galatasaray maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı tarafından kadro dışı bırakılan ardından affedilen fakat eleştirilerin odağı olmaya devam eden Trabzonspor’un oyuncusu Abdulkadir Parmak, sosyal medyada bazı hesapların kendini hedef alan açıklamalara cevap verdi.

Yakın çevresine konuşan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun, “Ben Trabzonluyum. Trabzonspor dışında hiçbir düşüncem yok. Trabzonspor’a borcum var, şampiyonluk görmeden buradan gitmek istemiyorum. Şu anda tek düşüncem bu. Taraftarımızla arama kimse giremez.” dediği öğrenildi.