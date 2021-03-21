Abdulkadir Parmak: Uğurcan, Türkiye'nin en iyi kalecisi

Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak, takım arkadaşı Uğurcan Çakır'a övgüler yağdırdı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 yendi.

Bu karşılaşmada iyi bir performans sergileyen Uğurcan Çakır, yaptığı kritik kurtarışlarla alınan galibiyette önemli pay sahibi oldu.

"BENCE EN İYİSİ"

Uğurcan'ın takım arkadaşı Abdulkadir Parmak, karşılaşmanın ardından "Bence Türkiye'nin en iyi kalecisine sahibiz. Uğurcan mükemmel bir performans gösterdi." diyerek yetenekli file bekçisine övgüler yağdırdı.