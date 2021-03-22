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    Abdulkadir Parmak'ın performansı övgü aldı

    Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, Ankaragücü karşılaşmasındaki performansıyla alkış aldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 13:48
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    Abdulkadir Parmak'ın performansı övgü aldı

    Süper Lig'de Trabzonspor sahasında Ankaragücü'nü yenerken Abdulkadir Parmak, mükemmel bir futbol ortaya koydu.

    Orta sahada hücuma dönük iki oyuncu Anastasios Bakasetas ve Yunus Mallı ile birlikte görev yapan başarılı futbolcunun omuzlarına fazladan yük bindi.

    Bakasetas ve Yunus'un da açıklarını kapatan 26 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı ve camiadan tam not aldı.

    Abdulkadir Parmak ın performansı övgü aldı #1

    ELEŞTİRENLER BİLE ÖVDÜ

    Aldığı eleştiriler sebebiyle devre arasında takımdan ayrılmayı dahi düşünen Abdulkadir Parmak'ın bu iştahlı oyunu taraftarı da mest etti.

    Bir dönem onu eleştiren bordo-mavili seyirciler, "İşte bizim bildiğimiz gerçek Parmak bu" yorumunu yaptı.

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