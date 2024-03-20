Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım kadrosuna alındı Yaşadığı sakatlığı atlatan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçların kadrosuna dahil edildi.

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Süper Lig'de topladığı 81 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı, sakatlığını atlattı.

Sarı-kırmızılı takımın, Fatih Karagümrük ile oynadığı ve 2-0'lık skorla yenildiği Türkiye Kupası çeyrek final maçında 90 dakika forma giyen savunma oyuncusu, daha sonra formasından uzak kalmıştı.

29 Şubat tarihinden bu yana resmi maça çıkmayan Abdülkerim, sakatlığını atlattı ve A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile yapacağı özel maçların kadrosuna çağrıldı.

A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Galatasaray’da forma giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için hazırlıklarına İstanbul’da devam eden A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi.



29 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde A Milli Takım’ın Riva’daki kampına katılacak.

Milli formayla 6 maça çıktı

9.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan Abdülkerim Bardakcı, milli formayı 6 kez giydi. Abdülkerim, bu karşılaşmalarda 1 de gol kaydetti.