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    Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takım kadrosuna çağrıldı

    Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'a çağrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 15:16
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    Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takım kadrosuna çağrıldı

    A Milli Takım'da Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci'nin sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmasın ardından bir isim kadroya çağrıldı.

    KAMPA KATILDI

    Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Millî Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi. Bardakçı tesislere giderek kampa katıldı.

    Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takım kadrosuna çağrıldı #1

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