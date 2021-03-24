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- Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takım kadrosuna çağrıldı
Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takım kadrosuna çağrıldı
Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'a çağrıldı.
- Haber Merkezi
- 24.03.2021 - 15:16
A Milli Takım'da Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci'nin sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmasın ardından bir isim kadroya çağrıldı.
KAMPA KATILDI
Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Millî Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi. Bardakçı tesislere giderek kampa katıldı.