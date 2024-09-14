Abdülkerim Bardakcı, bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı

İHA
Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray sahasında oynadığı Rizespor’u 5-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların 2. golünü defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı attı.
Karşılaşmanın 25. dakikasında paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Gabriel Sara’nın ortasında kale önünde bulunan Abdülkerim’in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.
İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI
30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de Adana Demirspor mücadelesinin ardından 2. golünü kaydetti
Maça 11’de başlayan Abdülkerim Bardakcı 90 dakika sahada kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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