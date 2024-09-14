Abdülkerim Bardakcı, bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı
İHA

Süper Lig’in 5. haftasında sahasında oynadığı Rizespor’u 5-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların 2. golünü defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı attı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Gabriel Sara’nın ortasında kale önünde bulunan Abdülkerim’in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.

İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de Adana Demirspor mücadelesinin ardından 2. golünü kaydetti

Maça 11’de başlayan Abdülkerim Bardakcı 90 dakika sahada kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editör