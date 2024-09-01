Haberler



Futbol



Abdülkerim Bardakcı, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı

Abdülkerim Bardakcı, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı Galatasaray’ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, Adana Demirspor maçında bu sezonki ilk golünü kaydetti.