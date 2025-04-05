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Haber Merkezi

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1'lik skorla yenerek tur atladı.

Kupada yarı finalde Konyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da takıma 3 günlük izin verilmişti.

DÜĞÜNE KATILDI

Bu arada ise Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı, Şanlıurfa'ya gitti ve düğüne katıldı.

Viranşehir Mastırlar Kulübü Başkanı İsmail Aksu’nun oğlu İbrahim Aksu'nun düğününde nikah şahitliğini Abdülkerim Bardakcı, eşi Zara ile birlikte yaptı.

HALAY ÇEKTİ

Spor camiasından çok sayıda önemli ismin katıldığı düğün, renkli görüntülere sahne oldu.

Nikah töreninin ardından Abdülkerim, genç çiftle birlikte sahneye çıkarak halay çekti ve tel takma merasiminde aktif rol aldı.