Abdülkerim Bardakcı, Eyüpspor maçına devam edemedi

İHA

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılarda savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi.

BİR SÜRE KENDİNİ DENEDİ

Müsabakanın 34. dakikasında taç çizgisinde Halil Akbunar ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Abdülkerim bir süre kendini denedi.

Maçın 36. dakikasında kendini yere bırakan 30 yaşındaki futbolcuya ilk olarak saha kenarında sağlık ekibi müdahale etti.

ABDÜLKERİM YERİNE BERKAN OYUNA GİRDİ

Sol ayak bileğinden sakatlanan Abdülkerim daha sonra oyuna devam edemedi.

Abdülkerim Bardakcı’nın yerine 39. dakikada Berkan Kutlu dahil oldu.