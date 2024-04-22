Abdülkerim Bardakcı forvetleri kıskandırıyor Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Abdülkerim Bardakçı, savunmada Victor Nelsson ile olan uyumuyla göz kamaştırdı. Deneyimli stoper, attığı golle de takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

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Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Abdülkerim Bardakçı, savunmada Victor Nelsson ile uyumuyla kusursuza yakındı.

İkili, sezon başından beri gösterdikleri istikrarlı futbolu sergilemeye devam etti. Abdülkerim Bardakçı da bu sezon Galatasaray'da kariyer sezonunu yaşıyordu.

Daha önce tüm kulvarlarda 6 kez rakip fileleri havalandıran 29 yaşındaki oyuncu, Pendikspor karşısında takımının 2. golünü kaydetti.

4 kulvarda attı

Deneyimli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 7. golünü atmayı başardı. Abdülkerim, böylece kariyer rekorunu geliştirmeye devam etti.

Bu sezon 40 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, ligde 4, kupada 1, Avrupa Ligi'nde 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde 1 kez gol atma başarısı göstermişti.