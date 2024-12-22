Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da dalya dedi

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Süper Lig'in lideri Galatasaray, 17. haftada deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor.

Takımıyla Kayseri'ye giden Abdülkerim, bu müsabakada forma giyerek sarı-kırmızılı ekiple 100. maçına çıktı.

100. KEZ GALATASARAY FORMASINI GİYDİ

Konyaspor'da gösterdiği performansla Türk futbolunun şampiyonluk yaşamış takımlarının dikkatini çeken Abdülkerim, Temmuz 2022'de Galatasaray'a transfer oldu.

İstanbul temsilcisindeki 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, hem sarı-kırmızılıların hem de A Milli Futbol Takımı'nın vazgeçilmezlerinden oldu.

Geride kalan 2,5 sezonda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 71 maça çıkan 30 yaşındaki stoper, Avrupa kupalarında 21, Türkiye Kupası'nda 5, Süper Kupa'da 2 kez mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekiple toplamda 99 resmi müsabakada sahaya çıkan Abdülkerim Bardakcı, Kayserispor'a karşı da oynayarak dalya dedi.

ÜÇ KUPA KAZANDI

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da toplamda 3 kez kupa sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında elde ettiği Süper Lig şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan tecrübeli futbolcu, 2022-2023 sezonu Süper Kupa'yı da kaldırdı.

GOLCÜ KİMLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da golcü kimliğiyle de öne çıkıyor.

Sarı-kırmızılı formayla 99 resmi maça çıkan Abdülkerim, Süper Lig'de 9, Türkiye Kupası'nda 1, Avrupa kupalarında ise 2 kez fileleri havalandırdı.

Ortalama 10 maçta 1 gol atan milli futbolcu, savunmadaki etkili futbolunu hücumda attığı gollerle süsledi.