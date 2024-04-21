Abdülkerim Bardakcı, ligde 4. golünü attı Galatasaray’ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Pendikspor maçıyla birlikte Süper Lig’de bu sezonki 4. gol sevincini yaşadı.

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Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray sahasında Pendikspor'u 4-1 yenerken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı attı.

Müsabakanın 40. dakikasında Hakim Ziyech’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a getirdi.

Ligde 4. kez ağları sarstı

29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki 4. golünü kaydetti. Abdülkerim’in ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda 1’er golü bulunuyor.

Maça 11’de başlayan Abdülkerim Bardakcı 90 dakika saha kaldı.

"Seriye devam etmek istiyoruz"

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, gol attığı Pendikspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Abdülkerim Bardakcı, şu ifadeleri kullandı:

Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok iyi hazırlandık. Müthiş bir taraftar desteği vardı. Kazandık, mutluyuz. Seriye devam etmek istiyoruz.

"İnşallah kalan maçlarda da gol atmaya devam edeceğim"

Abdülkerim ayrıca şunları dedi: