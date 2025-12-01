Abdulkerim Bardakçı: Savaşan bir takım vardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Abdulkerim Bardakçı, sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

"SAVAŞAN BİR TAKIM VARDI"

Savaştıklarını belirten Bardakçı, "Bugün sahada her koşulda savaşan bir takım vardı. Tek yürek olup hedefimize yürümeye devam." dedi.