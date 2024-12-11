Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa inanıyor

AA & Ensonhaber

Galatasaray'ın milli defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede yer alacaklarına inandığını söyledi.

Galatasaray dergisinin aralık ayı sayısına açıklamalarda bulunan Abdülkerim Bardakcı, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçireceklerini belirtti.

"LİG ŞAMPİYONLUĞUNU ALACAĞIZ"

Milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Lig şampiyonluğunu alacağız. Herkesi San Mames Stadı’na (UEFA Avrupa Ligi Finali için) erken rezervasyona çağırıyorum.

"TARAFTARIMIZ BİZE GÜVENSİN"

Tecrübeli savunma oyuncusu Bardakcı, tüm başarılara ulaşma şansları olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

Taraftarımız bize güvensin. İnişler, çıkışlar olacak ama günün sonunda biz başarılı olacağız. Hedeflere bir bir ulaşacağız. Biz çok güçlü bir aileyiz. Birlik olarak her şeyi başaracak gücümüz var. Her zaman kenetlenelim. Başarılar paylaşınca güzel.

"RAKİBE GÖRE OYNAMAK BİZE GÖRE DEĞİL"

Rakibe göre oyun oynamadıklarını belirten Bardakcı, şu şekilde görüş belirtti:

Büyük, küçük maç ayırmadan her müsabakaya çok iyi konsantre oluyoruz. Büyük maçlarda rakipler daha az kapandığı için oyunumuzu daha iyi gösterme şansı buluyoruz ama ayrım yapmadan her karşılaşmada kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Rakibe göre oynamak bize göre değil.

"GALATASARAY'DA DAHA HEDEFLERİM VAR"

Galatasaray'da ulaşmak istediği hedeflerinin olduğunu da dile getiren sarı-kırmızılı futbolcu, şu açıklamada bulundu: