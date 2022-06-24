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    Abdülkerim Bardakcı transferinde son durum

    Fenerbahçe'nin, Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor'la anlaşma sağladığı biliniyordu. Son gelen haberlere göre başarılı savunmacının maaş talebi nedeniyle transferde pürüz çıktı.
    • 24.06.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 15:17
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    Abdülkerim Bardakcı transferinde son durum

    Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük takımların transfer listesine adını yazdıran Abdülkerim Bardakcı için kulübü Konyaspor, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varmıştı. Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı ile yaptığı görüşmede fiyat konusunda pürüz çıktığı öğrenildi.

    Konyaspor kulübü yetkilileri yaptığı açıklamada, "Kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı. Ancak Abdülkerim ile Fenerbahçe arasında pürüz çıktığını biliyoruz. Kararı Abdülkerim verecek. Oyuncumuz bizimle antrenmana çıkmaya devam ediyor." diye konuştu.

    Abdülkerim Bardakcı transferinde son durum #1

    İlhan Palut'tan açıklama

    Teknik direktör İlhan Palut, Abdülkerim transferinin gerçekleşmemesi halinde, yeşil-beyazlı takımda konsantre olup, olamayacağıyla ilgili gelen bir soru üzerine, "Ben, o bahsettiğiniz kırılmanın; gidemedim, burada konsantre olamam, yapamam durumunun olacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

    "İnşallah hayırlısı olur"

    Kulüp olarak 27 yaşındaki savunmacının transfer olması halinde alternatifler konusunda kendilerini hazırladıklarını ifade eden Palut, "Görüyorsunuz kendisi antrenmanda zaten. Birebir sohbetlerimde Abdülkerim'in bir panik, telaş içerisinde olmadığını görüyorum. Tabii ki yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç. Biz de nasıl sonuçlanacağını bekliyoruz. Kendi takımımız adına da bunun alternatiflerini, çözümlerini Abdülkerim'in gidebileceği durumlarda kendimizi buna göre hazırlıyoruz. Ama gitmezse ben, o bahsettiğiniz kırılmanın; gidemedim, burada konsantre olamam, yapamam durumunun olacağını düşünmüyorum. Zaten Abdülkerim ile burada sürekli sohbet halindeyiz. İnşallah hem kulübümüz için hem onun için en hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

    Öte yandan Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray ve Beşiktaş'ın da devrede olduğu biliniyor.

    Abdülkerim Bardakcı transferinde son durum #2


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