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Abdülkerim Bardakçı'dan Gazze paylaşımı

Abdülkerim Bardakçı'dan Gazze paylaşımı Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, Gazze'de yaşanan insanlık dramıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bardakçı'nın paylaşımında "En ağır kefen en küçüğü olandır. Gazze'de 2023'den bu yana en az 18.000 çocuk katledildi." ifadeleri yer aldı.