Abdülkerim Bardakcı'dan Konyaspor'a şık vole golü! Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, eski takımı Konyaspor karşısında mükemmel bir gole imza attı. Milli futbolcu, 63. dakikada yaptığı vole vuruşuyla kaleci Deniz Ertaş'ı geçmeyi başardı.

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Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Maç Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ikinci yarısında sarı-kırmızılı takım harika bir golle maçta öne geçti.

Maça örgülü yeni saç stiliyle çıkan savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, eski takımı Konyaspor'un ağlarını sarstı.

Sol ayağıyla harika bir gol attı

Dakikalar 63'ü gösterdiğinde sol kanatta topla buluşan Kerem Demirbay sol ayağıyla ortayı yaptı.

Ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Abdülkerim Bardakcı sol ayağıyla voleyi vurdu.

Bu harika vuruştu, top kaleci Deniz Ertaş'ın solundan filelerle buluştu.

Ahmet Çalık'ı unutmadı

29 yaşındaki futbolcu kaydettiği golün ardından 11 Ocak 2022 tarihinde trafik kazasında hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Ahmet Çalık'ı andı. Abdülkerim, Ahmet'in resminin olduğu tişörtü tribünlere gösterdi.

Skoru belirleyen golü attı

Başarılı futbolcu 90+3. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Sol taraftan Eyüp Aydın'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0 yaptı.

Deneyimli futbolcu böylece bu sezonki 4. gol sevincini yaşadı. Başarılı futbolcu bu gollerin 3'ünü ligde, 1’ini UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaydetti.

Maça 11’de başlayan Abdülkerim Bardakcı 90 dakika sahada kaldı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)