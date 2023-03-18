Abdülkerim Bardakçı'dan taraftara mesaj: Aynı hırsla devam

Galatasaray savunmasının önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, 1-0 kaybedilen Konyaspor maçının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
Şampiyonluğa olan inancın kaybolmaması gerektiğini söyleyen Milli futbolcu hedefe odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.
"Aynı inanç ve hırsla devam"
Abdülkerim'in paylaşımı şu şekilde:
"Beklemediğimiz bir sonuç aldığımız için çok üzgünüz. Her zaman arkamızda olan Büyük Galatasaray taraftarına teşekkürler. Aynı inanç ve hırsla mücadeleye devam."
Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğenide bulundu.