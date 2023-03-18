Abdülkerim Bardakçı'dan taraftara mesaj: Aynı hırsla devam

Galatasaray savunmasının önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı, 1-0 kaybedilen Konyaspor maçının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Şampiyonluğa olan inancın kaybolmaması gerektiğini söyleyen Milli futbolcu hedefe odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

Abdülkerim'in paylaşımı şu şekilde:

"Beklemediğimiz bir sonuç aldığımız için çok üzgünüz. Her zaman arkamızda olan Büyük Galatasaray taraftarına teşekkürler. Aynı inanç ve hırsla mücadeleye devam."