Abdülkerim Bardakcı'nın doğum günü pastası gündem oldu

Haber Merkezi
7 Eylül 1994 tarihinde Konya'nın Meram ilçesinde doğan Abdülkerim Bardakcı, geçtiğimiz günlerde 30. yaşına girdi.
Galler ve İzlanda ile oynanan UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle milli takım kampında bulunan deneyimli savunma oyuncusu, doğum gününü şimdi kutlayabildi.
ABDÜLKERİM VE PASTASI
Galatasaray taraftarının "King Kong" lakabını taktığı başarılı stoper, doğum günü pastasına bu figürü taşıdı.
Milli futbolcunun pastasının üstünde Galatasaray arması ve renkleriyle beraber bir goril yer aldı.
Abdülkerim'in verdiği poz ise sosyal medyada gündem olmayı başardı.
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