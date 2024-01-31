Abdülkerim Bardakcı'nın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Bomba gibi dönüyor Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisi sürerken, oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti.

ensonhaber.com

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray'da savunma hattında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'dan, taraftara moral olacak bir paylaşım geldi.

Trabzonspor maçında sakatlanan ve yaklaşık 4 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı söylenen Bardakcı'nın salon çalışmalarına devam ettiği belirtilirken, yıldız stoperin paylaştığı fotoğraf da sosyal medyada gündem oldu.

"Bomba gibi dönüyor"

Fit ve formda görünen Abdülkerim'in paylaşımı sonrası "Bomba gibi dönüyor." yorumları yapılırken 29 yaşındaki savunmacının, daha kısa sürede sahalara dönebileceği de gelen haberler arasında.

32 maçta forma giyen Abdülkerim, bu sezon 5 gol atarak takımına gol yollarında da katkı sağladı.