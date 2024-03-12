Abdülkerim Bardakcı'nın taraftarla diyaloğu gündem oldu Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın bir taraftarla yaşadığı diyalog sosyal medyaya damga vurdu.

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ensonhaber.com

Galatasaray'da sakatlıkları sebebiyle Rizespor maçında forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu.

Sakatlıkları süren iki stoper, Rizespor'un ardından bu hafta oynanacak Kasımpaşa maçında da forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan bir diğer isim Kaan Ayhan ise teknik ekibin tercih etmesi durumunda Kasımpaşa maçında forma giyebilecek.

Tedavisi tamamlanan Serge Aurier ise Kasımpaşa maçında riske edilmeyecek.

"Sen daha fazlasını edermişsin"

Öte yandan savunmanın bel kemiği Abdülkerim Bardakcı'nın da bir taraftarla yaşadığı diyalog sosyal medyaya damga vurdu.

Kendisine "Buraya gelmene vesile olan herkesten allah razı olsun. Sen gerçekten daha fazla ediyormuşsun, bunu kanıtladın." diyen taraftara "Eyvallah" diyen Bardakcı'nın bu videosu viral olurken, taraftarın Ali Koç'un "Sen o kadar eder misin Abdülkerim?" sözlerine gönderme yapması da günün konuşulan konularından biri oldu.