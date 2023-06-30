Abdülkerim Bardakcı'nın tatil fotoğrafı

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona ermesinin ardından futbolcular geçen yılın yorgunluğunu atmak için soluğu tatilde aldı.

Bu isimler arasında ise geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük bir çıkış yakalayan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı da yer aldı.

Tatil pozu çok konuşuldu

Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu kazanmasında kilit bir rol oynayan 28 yaşındaki savunmacının tatil esnasında çekildiği bir sosyal medyada çok konuşuldu.

Abdülkerim'in verdiği bu kullanıcılar tarafından çokça yorum aldı.

Abdülkerim Bardakcı'nın tatil fotoğrafı