Abdülkerim Bardakcı'nın tatil fotoğrafı Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın tatil esnasında çekildiği bir fotoğraf sosyal medyada yankı buldu.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona ermesinin ardından futbolcular geçen yılın yorgunluğunu atmak için soluğu tatilde aldı.

Bu isimler arasında ise geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük bir çıkış yakalayan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı da yer aldı.

Tatil pozu çok konuşuldu

Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu kazanmasında kilit bir rol oynayan 28 yaşındaki savunmacının tatil esnasında çekildiği bir fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

Abdülkerim'in verdiği bu poz kullanıcılar tarafından çokça yorum aldı.