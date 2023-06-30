Abdülkerim Bardakcı'nın tatil fotoğrafı

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona ermesinin ardından futbolcular geçen yılın yorgunluğunu atmak için soluğu tatilde aldı.
Bu isimler arasında ise geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük bir çıkış yakalayan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı da yer aldı.
Tatil pozu çok konuşuldu
Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu kazanmasında kilit bir rol oynayan 28 yaşındaki savunmacının tatil esnasında çekildiği bir fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.
Abdülkerim'in verdiği bu poz kullanıcılar tarafından çokça yorum aldı.