Abdülkerim Bardakcı'ya büyük moral! Galatasaray yönetimi harekete geçti Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'in ardından 29 yaşındaki stoper Abdülkerim Bardakcı'nın da ücretini iyileştirecek. Takım içi dengeyi koruyarak, başarılı futbolcuya da zam yapılacak.

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Galatasaray yönetimi, oyuncuların performanslarına ve katkılarına uygun şekilde maaşlarını düzenlemeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, yerli oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın ücretlerini iyileştirdikten sonra, sıra 29 yaşındaki stoper Abdülkerim Bardakcı'ya geldi.

19.5 milyon TL'ye oynayan tecrübeli oyuncuya da zam yapılacak ve takım içindeki mali denge korunacak. Bu hamle, Galatasaray'ın yerli oyunculara verdiği önemi ve takım içindeki adil maaş politikasını gösteriyor.

Gelecek sezona yatırım

Bu adımın, takım içindeki motivasyonu ve uyumu artırması bekleniyor.

Galatasaray'ın mali dengeyi koruyarak oyuncularını motive etme ve performanslarını artırma çabaları, gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturma yolunda önemli adımlar olarak görülüyor.

36 maçta 6 golle katkı sağladı

Bir savunma oyuncusu olan Abdülkerim Bardakcı, bu sezon 36 maça çıkarken, savunmadaki katkısının yanı sıra 6 gol atarak da hücuma destek olmuştu.