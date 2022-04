Abdullah Avcı: 1 hafta daha erteledik

Trabzonspor'un deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren deneyimli teknik adam, "Marek'i kazandık bugün, sakatlanmadan bitirmesi önemliydi. Hugo'yu kazandık. Savunmada dengeliyiz. İç sahada lider bir takım. Kolay bir rakip değil. İlk yarı itibariyle karşılıklı pozisyonlar da vardı. Her türlü detayı kullanmaya çalıştık." dedi.

Avcı, "Bazen oyuncularım plan sadık kaldılar, bazen olmadı. Şampiyonluk sabır isteyen, kolay bir şey değildir. Sonuç almak istediler. Bazen planların dışına çıktığımız, bazen içinde kaldığımız oyunlar oldu. Bir hafta daha erteledik." ifadelerini kullandı.





"Taraftar bayrakları da alıp gelsin"

Fatih Karagümrük maçıyla ilgili de taraftara çağrıda bulunan Abdullah Avcı, "Bu işler kolay değil, iyi bir rakibe karşı kazanmak için her şeyi denedik. Biraz da bireysel performans gerekiyor, özellikle ön tarafın inişli-çıkışlı performans sergilemesi, bunun için de bunlar da var. Sona doğru gidiyoruz, her şey güzel bizim için. Kazanmak için her türlü hamleyi yaptık ama kaybetmemek de önemli. Haftaya Karagümrük maçına şölene bütün taraftarlarımızı bekliyorum. Bayraklarını da alarak bu maça bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Deneyimli teknik adam, "Rakibi de tebrik ediyoruz, Erol Hoca ile beraber çalıştık. O da çok emek sarf ediyor bu işe. Güzel bir maç oldu. Planların, organizasyonların olduğu iki takım oynadı. Bayrama kadar eğlensinler, bu senenin keyfini çıkarsınlar. Belki bunun şu an farkında değiliz, ileride farkına varacağız. En iyi şekilde Karagümrük maçına hazırlanacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.