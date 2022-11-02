Abdullah Avcı: 12'nci adamın desteğiyle kazanmak istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ferencvaros karşılaşması öncesi konuştu. Deneyimli çalıştırıcı gruptan çıkacaklarına inandığını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Ferencvaros ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı, "Dengeli bir grup olarak duruyordu, Monaco bir tık önde favori gözüküyordu. Ferencvaros'un Monaco'dan aldığı 4 puan ve gruptan çıkmayı garantilemesi... Onları tebrik ederim. Avrupa'da devam etmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

"Taraftar desteğiyle kazanacağız"

"Maçı kazanmak ve ülke puanını önemli bir katkı yapmak istiyoruz." ifadelerini kullanan bordo-mavili teknik adam, "Maçı kazanıp hem kulüp hem de ülke puanına katkıda bulunmak istiyoruz. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Bunun için taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onlar, bizim için 12. oyuncu." dedi.

"Ferençvaroş'un kadrosu geniş"

Başarılı çalıştırıcı, açıklamalarına, "Ferençvaroş'un geniş bir kadrosu var ve kadrosundaki çoğu oyuncu birbirine çok yakın profiller. Rotasyon yapmaları dezavantaj olmaz. Avrupa'da rekabetçi ortamda kendilerini göstermek isteyeceklerdir." sözleriyle devam etti.

"Türkiye'de Avrupa'da her yarışın içerisindeyiz"

İç sahadaki karşılaşma öncesi taraftarlarına da seslenen Avcı, "Trabzonspor'un müthiş taraftarına çok ihtiyacımız var. Bize destek olmalarını istiyoruz. Hala yarışın içerisindeyiz. Türkiye'de, Avrupa'da Türkiye Kupası'nda varız." dedi.