Abdullah Avcı: Abdülkadir ve Umut antrenmanlarda yok bunun nedenini bilmiyorum

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Trabzonspor, Türkiye Kupası 5. tur maçında Manisa FK ile karşılaştı.

Akyazı Stadı'nda oynanan maçı Trabzonspor 3-1'lik skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Taxiarchis Fountas, 28 ve 69. dakikalarda Enis Destan kaydetti. Manisa FK'nın tek golü 15. dakikada Meriton Korenica'dan geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Manisa FK maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

Avcı, kadroda yer almayan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

"Nedenini bilmiyorum"

Abdullah Avcı kadroda olmayan isimler için açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Bakasetas ile transfer konusunu hiç konuşmadık"

Avcı sözlerinin devamında, şunları dedi:

Bakasetas ile hemen hemen aynı dönemde geldik bu takıma. Çok özel bir karakter. Ama şu ana kadar transferi gerçekleşse dahi burası için her şeyi veren bir oyuncu. Henüz benim önüme gelen net bir şey yok. Bakasetas ile transfer konusunu hiç konuşmadık.