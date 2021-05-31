Abdullah Avcı: Adımı kulübün tarihine yazdırmak istiyorum

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Adımı bu kulübün tarihe yazdırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli kadro vurgusu yapan Trabzonspor'un taktikyeni, "25 yaş ortalamamız var. Şampiyonluk için tecrübeye de ihtiyaç duyarsınız.

“YAŞ ORTALAMASINI YUKARI ÇEKMEK İSTİYORUZ”

Son yıllarda yarışan bir teknik direktörüm. Yaş ortalamasını yukarı çekmek, deneyim katmak istiyoruz. Genç takımız ve şampiyon olalım. Bunu bu lig kaldırmıyor." diye konuştu.

Transfer konusunda ise Avcı, "Bitebilecek transfer çalışmalarını erkenden başlattık. Kampa yetişsinler istiyoruz. Planlamamızı yaptık. ‘Dalgalı denize gidiyorum’ demiştim. Ben Karadenizliyim. Trabzonspor’un ruhunu biliyorum." derken, "Trabzonspor şampiyonluk yarışının içinde olacak belki de şampiyon olacak. Buna ben ve ekibim hazır." sözleriyle camiaya umutlu mesajlar verdi.

“SOL BEK KONUSUNDA CİDDİ ÇALIŞMALAR VAR”

İki isimle sözleşme imzaladıklarını kaydeden Avcı, şöyle konuştu; "Uğurcan giderse diye plan yapıyoruz. A, B, C planı yapmak zorundayız. Bir stoper, bir sol bek ve 7-8-10 gibi orta sahada oyunun iki yönünü oynayabilen marka değeri olan bir ortasaha daha işin içine katmak istiyorum.

Bu lige uygun, bu ligi yaşamış bir stoper daha işin içine katacağız. Sol bek konusunda ciddi çalışmalar var. 7-8 oyuncu üzerinden gidiyoruz. Doğru örtüşen 1 tane sol bek alacağız. Bruno Peres solda da oynayabiliyor. Net bir oyuncu alacağız.

“TRABZONSPOR VERİMLİ TOPRAKLAR”

Trabzonspor verimli topraklar. Yakın tarihte Yusuf var. Uğurcan konuşuluyor. Fatih Tekkeler, Gökdenizler, Hamiler... Akademiyle ilgili çalışmalarım var. Nasıl transfer çtalışması yapıyorsak, toprağı daha iyi dizayn etmek için çalışmamız var: Zaman zaman havuz geniş olabilir.





“ADIMI BU KULÜBÜN TARİHİNE YAZDIRMAK İSTİYORUM”

Bazı transferler için kaynak gerekiyor. Uğurcan belki satılarak bu kaynak elde edilebilir. Trabzonspor tarihinde çok önemli insanlar var. Doğru insanlara sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Şampiyonlukla birlikte altyapıya verdiğim destekle adımı bu kulübün tarihe yazdırmak istiyorum."

“NET BİR SANTRAFOR BULMAK İSTİYORUZ”

Forvet hattına da bir oyuncu alacaklarını kaydeden Abdullah Avcı, "Nwakaeme ligin değerli oyuncularından biri. Ekuban, Djaniny bizde. Devam ediyorlar. Bakasetas ve Ömür de ofansif orta sahalar. Onları 4-3-3’de de kullanabiliriz. Bir santrfor ve bir kenar oyuncusu arayışımız da var. Net bir santrafor bulmak istiyoruz. Bir tane net santfor bulursam elimdekileri kenarlarda kullanabilirim." açıklamalarını yaptı.