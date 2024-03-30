Abdullah Avcı: Akademimizi daha iyi bir hale getirmek istiyoruz Akademi antrenörleri ile bir araya gelen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Akademi bizim için çok önemli. Akademimizi daha eğitimli, daha bilinçli, daha kullanılabilir ve özel çalışmalarla daha iyi bir hale getirmek istiyoruz" dedi.

AA & Ensonhaber

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde görevli antrenörlerle bir araya geldi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada savunma ve hücum konularına ilişkin antrenörlere sunum yapan Avcı, çalıştığı kulüplerde akademi organizasyonlarının sağlıklı şekilde oluşmasına önem verdiğini ifade etti.

"Akademi bizim için çok önemli"

Avcı, geçmişten bugüne bakıldığında Trabzonspor'un kültüründe oyuncu yetiştirmenin olduğuna işaret ederek, "Önemli olan bunu daha iyi dizayn edebilmek. Bu yüzden akademi bizim için çok önemli. Akademimizi daha eğitimli, daha bilinçli, daha kullanılabilir ve özel çalışmalarla daha iyi bir hale getirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, sözlerini şöyle tamamladı: