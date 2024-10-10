Abdullah Avcı, Azerbaycan yolcusu! İstanbul'da kritik görüşme

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Son dönemde Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden biri olan Abdullah Avcı, kariyerine yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Daha önce Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'u çalıştıran Avcı, şimdi ise Azerbaycan Premier Ligi'nin köklü takımlarından Neftçi Bakü ile anılıyor.

ESH Spor'dan Hazal Palavar'ın özel haberine göre; Azerbaycanlı yöneticiler, İstanbul'a gelerek Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda deneyimli teknik adamın yeni görev yeri "Gardaş" olacak.

ABDULLAH AVCI'NIN KISA KARİYERİ

Abdullah Avcı, son olarak Trabzonspor'un başında bulunuyordu. Buradaki görev süresince, takımı 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan Avcı, aynı zamanda iki Süper Kupa zaferiyle de başarısını taçlandırmıştı. Ancak, alınan bazı olumsuz sonuçlar ve Avrupa macerasının erken bitmesi sonrasında, Ağustos 2024'te Trabzonspor ile yollarını ayırmıştı.

NEFTÇİ BAKÜ'YE KISA BAKIŞ

Neftçi Bakü, Azerbaycan futbolunun en başarılı ve köklü kulüplerinden biri olarak biliniyor.

1937 yılında kurulan ve 2012'de UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başaran ilk Azerbaycan takımı ünvanını elinde bulunduran Neftçi, yeni bir teknik direktör arayışına girmişti.