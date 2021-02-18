Abdullah Avcı, Başakşehir maçı öncesi iddialı

Başakşehir'i yenerek Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor'da teknik direktörü Abdullah Avcı, turuncu-lacivertlileri ligde de yeneceklerini söyledi.

Trabzonspor'u 17. sıradayken devralan ve takımı şampiyonluk yarışına dahil eden Abdullah Avcı, Başakşehir maçı öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Turuncu-lacivertlileri Süper Kupa finalinde yendiklerini hatırlatan Avcı'nın, 'Yendik yine yeneriz' diyerek öğrencilerini motive etmeye çalıştığı belirtildi.

"DİSİPLİNDEN KOPMAYIN"

Art arda açıklanan koronavirüs vakaları ve önemli eksiklere rağmen takımın moralini yüksek tutan 57 yaşındaki teknik adamın, “Rakibimizin ligdeki durumu bizi aldatmasın. Bize karşı çıkış arayacaklar. Başakşehir’i Süper Kupa’da nasıl yendiysek, ligde de yeneceğiz. 90 dakika boyunca aynı disiplini, aynı konsantrasyonu ve mücadeleyi istiyorum.” dediği belirtildi.

2014-2015 sezonundan bu yana Başakşehir’i ligde yenemeyen Karadeniz ekibi, 11 maçlık galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkacak.

KOCAMAN'IN YARDIMCISIYDI

2000 yılında antrenör-oyuncu olarak İstanbulspor'u çalıştıran Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapan Abdullah Avcı, Kocaman'lı Başakşehir'i ligde de yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.