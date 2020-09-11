Abdullah Avcı, beIN Sports'ta yorumculuk yapacak

Bir süredir boşta olan teknik direktör Abdullah Avcı, beIN Sports'ta yorumculuk yapma kararı aldı. Avcı ayrıca takım bulana kadar Beşiktaş'tan maaş almaya da devam edecek.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un yeni sezon kadrosu belli oldu.

Bir süre önce futbolu bırakan Sabri Sarıoğlu ve Tolga Zengin ile anlaşan kanal, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'yla da el sıkıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN DA MAAŞ ALACAK

Sözleşmesindeki madde gereği, takım bulana kadar Beşiktaş'tan maaş alacak olan tecrübeli teknik adam, böylece iki ayrı yerden gelir elde elmiş olacak.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Avcı'nın bu kararına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

YILLIK 12 MİLYON TL ALIYOR

Beşiktaş ile 3 yıllık kontrat yapan Avcı, geçtiğimiz sezon 12 milyon TL kazanmıştı. 57 yaşındaki teknik adam eğer herhangi bir takımla anlaşamazsa, kalan 2 yılda 24 milyon TL daha alacak.