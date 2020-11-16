Abdullah Avcı: Ben kavga etmek istiyorum

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, gazeteci Mehmet Ayan'la sohbeti sırasında iddialı açıklamalarda bulundu. Avcı, Trabzonspor'u seçme sebebinin para olmadığını ifade etti.

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yaparken birçok teknik direktörlük görevi teklif edilen Abdullah Avcı, Antalyaspor ve Trabzonspor'dan gelen ciddi teklifleri değerlendirerek Karadeniz'in yolunu tutmuştu.

Bordo-mavili takımdaki görevine başlayan Abdullah Avcı için gazeteci Mehmet Ayan da açıklamalarda bulundu.

"ANTALYASPOR AYDA 1 MİLYON LİRA VERDİ"

Abdullah Hoca'yla görüştüğünü belirten Ayan, Antalyaspor'un teklifinin Beşiktaş'ın verdiği paraya yakın olduğunu söyledi. Ayan, "Söylemedi ama ayda 1 milyon liraya yakın bir para konuşulmuş herhalde." dedi.

"BEN KAVGA ETMEK İSTİYORUM"

Ayan, Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u seçmesindeki en büyük etkenin ise yarışın içerisinde olmak istemesi olduğunu söyledi. "Antalyaspor'u tercih etmeme sebebim para falan değil, zaten aldığım paranın ne olduğu belli. Ben kavga etmek istiyorum. Antalyaspor'un projesini asla küçümsemiyorum ama benim A Milli Takım ve Beşiktaş'tan sonra gidebileceğim o yarışta olabileceğim kafayı çıkarabileceğim yer Trabzonspor." ifadelerini kullandığını söyledi.