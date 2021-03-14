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    Abdullah Avcı: Beraberliğe sevinemeyiz

    Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, BB Erzurumspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2021 - 18:43
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    Abdullah Avcı: Beraberliğe sevinemeyiz

    Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "Trabzonspor beraberliğe sevinmez" diyen Abdullah Avcı, "Trabzonspor büyük bir camia ve her maçı kazanmak istiyoruz. Bunu yaparken de gelecek sezonun planlarını yapıyoruz. Duygumuz, coşkumuz olacak ama futbol artık sadece duyguların oyunu değildir. Trabzonspor çok büyük bir camiadır ve beraberliğe sevinemez." dedi.

    Abdullah Avcı: Beraberliğe sevinemeyiz #1

    GELECEK SEZONUN PLANLARINI YAPIYORUZ

    Trabzonspor'da gelecek sezonun planlarını da yaptıklarını ifade eden Abdullah Avcı, "Takımıma inanıyorum, güveniyorum. 4 aydır birlikteyiz ve neler yapabileceklerini biliyorum. Gelecek sezon için de takım içerisinde rekabeti arttırabileceğimiz hamleler yapacağız. Trabzonspor her zaman kazanmak için oynar, her zaman hedefe oynar. Biz de bu sezon hem kazanmak istiyoruz, hem de gelecek sezonun planlarını yapıyoruz." şeklinde konuştu.

    Abdullah Avcı: Beraberliğe sevinemeyiz #2

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