Abdullah Avcı: Beşiktaş'ı da yeneceğiz

Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi iddialı sözler sarf etti.

Kariyerindeki ilk kupasını kazanan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde yakaladığı müthiş çıkışı taçlandırdı.

11 yıl çalıştırdığı eski takımı Başakşehir'i yıkan tecrübeli hoca, camianın ve taraftarın güvenini iyice kazanmış durumda.

Final maçının ardından oyuncularını tek tek kutlayan Avcı, soyunma odasında oyuncularıyla kısa bir konuşma yaptı.

"BEŞİKTAŞ KARŞISINDA DA KAZANACAĞIZ"

Sonuna kadar galibiyet hak ettiklerini belirten 57 yaşındaki teknik adam, "Bu, beraber aldığımız ilk kupamız. Eminim ki son olmayacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Zor şartlarda, müthiş mücadele gösterdiniz. İşi uzatmaya kalmadan bitirdiniz. Bugün-yarın bu zaferin sevincini yaşayacağız. Ancak sonrasında vakit yok. Yoğun fikstür devam ediyor. Artık tek hedefimiz, Beşiktaş derbisi. Size inanıyorum. İstanbul'da kazandık. Pazar günü de Beşiktaş karşısında da kazanacağız." şeklinde konuştu.