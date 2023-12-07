Abdullah Avcı: Bir kupa varsa favori her zaman Trabzonspor'dur Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çorum FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor ile Çorum FK, Papara Park’ta karşılaştı.

Bordo-mavililer rakibini 3-1 mağlup ederek üst tura çıktı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Kupası'ndaki Çorum FK karşılaşmasının ardından konuştu.

"Bir kupa varsa her zaman favorisi Trabzonspor'dur"

Avcı şunları söyledi:

"Çorum FK hoca değişikliğinden sonra modern futbolu uygulamaya çalışan bir takım. Durumlarının yettiği kadarıyla yapmaya çalışıyorlar. Son 4 maçlarını kazanmışlardı. Baskıyı nasıl yapacağımızı çalıştık. İlk 2 gol, çalıştığımız organizasyondan geldi"

"Ulaşılabilir hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek"

Türkiye Kupası için iddialı olduklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Bir kupa varsa ortada Trabzonspor her zaman buna taliptir. Trabzonspor, bu kupayı 9 kez kazanmış bir kulüp ve şehirdir. Bir kupa varsa her zaman favorisi Trabzonspor'dur. Bunu en iyi şekilde kovalamaya çalışacağız." sözlerini kullandı.

Karadeniz temsilcisinin teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti:

"Oyun organizasyonundan bahsediyoruz, bunu geliştirmek için çok çalışacaksınız. Bir şeyleri geliştirmen için kaliteyi de geliştirmen gerekiyor. Bu işler Playstation değil. Çok eksiklerimiz var. Ulaşılabilir hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. Devre arasına itibariyle oyuncu kalitesi olarak üzerine koymamız gerekiyor. Ben bu şehrin nasıl bir oyun istediğini bilen ve gerçekleştiren bir teknik direktörüm. Bugün kazandık, bir pansuman kupada devam edebilmek. Şimdi Gaziantep maçına döneceğiz. En iyi şekilde hazırlanacağız."

"Şehir herkesi bir anda görmek istiyor ama olmuyor"

Abdullah Avcı son olarak şunları söyledi: