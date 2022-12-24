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    Abdullah Avcı: Bir maç kazandık, hiçbir şey kazanmadık

    Abdullah Avcı: Bir maç kazandık, hiçbir şey kazanmadık

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "Bir maç kazandık, hiçbir şey kazanmadık." ifadelerini kullandı.
    • 24.12.2022 - 22:05
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 22:26
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    Süper Lig'in 15. haftasında dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan maçı Trabzonspor, 2-0'lık skorla kazandı.

    Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+10'da Trezeguet attı.

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0'lık Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi.

    "Bir şeye inanıyorsan, onun üstünde çalışmaya devam edersin"

    Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bir şeye inanıyorsan, onun üstünde çalışmaya devam edersin. Arada çok tekrarlar yaptık, oyuncu buna cevap verdi." dedi.

    Abdullah Avcı: Bir maç kazandık, hiçbir şey kazanmadık #1

    "Bir maç kazandık, hiçbir şey kazanmadık"

    Avcı, "25 ay, 3 kupa, prestijini yükselten bir takım olduk. Bana nasıl saygıyla yaklaşıyorlarsa, Trabzonspor'a da öyle olsunlar. Bir maç kazandık, hiçbir şey kazanmadık. Transfere değil, taraftara ihtiyacımız var." diye konuştu.

    Abdullah Avcı: Bir maç kazandık, hiçbir şey kazanmadık #2


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