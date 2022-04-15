Abdullah Avcı: Biz bir şey kaybetmedik

Abdullah Avcı: Biz bir şey kaybetmedik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Karagümrük maçının ardından, "Baktığında kaybetmedik, puan puandır. 5 puan lazımdı, 4 puana düştü; o da rakipler tüm maçlarını kazanırsa.." dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında lider Trabzonspor, evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Avcı açıklamalarında, "İlk yarı dengeli bir oyun vardı. İlk yarının sonunda taçtan geçiş yedik. Frikik oldu ve golü yedik. İkinci yarıda tamamen istatistikler, veriler, ortalar, pozisyonlar şampiyon gibiydi.

Her türlü şutu, kenar ortayı, pozisyonu da denedik.Oyun içinde bunlar var. Özellikle ikinci yarıdaki baskılı oyun bir şampiyonluk oyunu. Bunlar bu işin içinde var.





"Biz bir şey kaybetmedik"

Baktığında kaybetmedik, puan puandır. 5 puan lazımdı, 4 puana düştü; o da rakipler tüm maçlarını kazanırsa..

Biz bir şey kaybetmedik. Stres de yok. Takımımız kaliteli. 33 haftada sallanan bir takım olmadık. Oyun ve skor olarak sallanmadık. İlk defa 3 beraberlik üst üste oluyor. Bizim takım kaliteli, bakarsın deplasmanda kazanır gelir." ifadelerini kullandı.