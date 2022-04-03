Abdullah Avcı: Biz şampiyon oluyoruz zaten

Abdullah Avcı: Biz şampiyon oluyoruz zaten

Beşiktaş maçının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Biz şampiyon oluyoruz. Sadece resmiyetleşmesini bekliyoruz. Sanırım Ramazan sonunda şampiyonuz. Bayrakları hazırlasınlar." dedi.

Süper Lig’in 31. Haftasında lider Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı ağırladı. Mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Avcı açıklamalarında, “Ligimizin, geçen sezonun son şampiyonu ve onun üzerine kadro zenginliği koymuş bir takım Beşiktaş. Bazen performans alamıyorsun, dalgalı bir süreç yaşadılar.





"BÜYÜK TAKIMLARA YAKIŞAN BİR MÜCADELE OLDU"

Beşiktaş'ı 3'lü savunma üzerinden analiz edemedik ama Valerien Hoca'nın eski takımlarına bakarak hazırlık yaptık. Dengeli, temposu yüksek ve büyük takımlara yakışan bir mücadele olduğunu düşünüyorum.

Taraftarımıza, hazırlıkları ve teveccühleri için teşekkür ederim. Çok güzel duygular bunlar, çok gururlandım. Trabzonspor'un önemli isimleri şampiyonluklar yaşadı, ben de çok yakında yaşayacağım.





"RAMAZAN SONUNDA ŞAMPİYONUZ"

Biz şampiyon oluyoruz. Sadece resmiyetleşmesini bekliyoruz. Sanırım Ramazan sonunda şampiyonuz. Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar. Çifte bayram olacak. Türkiye Kupası'nı da istiyoruz." ifadelerini kullandı.

