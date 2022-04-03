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    Abdullah Avcı: Biz şampiyon oluyoruz zaten

    Abdullah Avcı: Biz şampiyon oluyoruz zaten

    Beşiktaş maçının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Biz şampiyon oluyoruz. Sadece resmiyetleşmesini bekliyoruz. Sanırım Ramazan sonunda şampiyonuz. Bayrakları hazırlasınlar." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 23:00
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 23:10
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    Süper Lig’in 31. Haftasında lider Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı ağırladı. Mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

    Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

    Avcı açıklamalarında, “Ligimizin, geçen sezonun son şampiyonu ve onun üzerine kadro zenginliği koymuş bir takım Beşiktaş. Bazen performans alamıyorsun, dalgalı bir süreç yaşadılar.

    Abdullah Avcı: Biz şampiyon oluyoruz zaten #1

    "BÜYÜK TAKIMLARA YAKIŞAN BİR MÜCADELE OLDU"

    Beşiktaş'ı 3'lü savunma üzerinden analiz edemedik ama Valerien Hoca'nın eski takımlarına bakarak hazırlık yaptık. Dengeli, temposu yüksek ve büyük takımlara yakışan bir mücadele olduğunu düşünüyorum.

    Taraftarımıza, hazırlıkları ve teveccühleri için teşekkür ederim. Çok güzel duygular bunlar, çok gururlandım. Trabzonspor'un önemli isimleri şampiyonluklar yaşadı, ben de çok yakında yaşayacağım.

    Abdullah Avcı: Biz şampiyon oluyoruz zaten #2

    "RAMAZAN SONUNDA ŞAMPİYONUZ"

    Biz şampiyon oluyoruz. Sadece resmiyetleşmesini bekliyoruz. Sanırım Ramazan sonunda şampiyonuz. Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar. Çifte bayram olacak. Türkiye Kupası'nı da istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Abdullah Avcı: Biz şampiyon oluyoruz zaten #3


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