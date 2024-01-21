Abdullah Avcı: Bu mağlubiyet bize yakışmadı Trabzonspor'un tecrübeli teknik adamı Abdullah Avcı, Galatasaray'a farklı yenildikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 gibi net bir skorla yenerek şampiyonluk yarışında hem Fenerbahçe'yi yakaladı hem de büyük bir moral depoladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hezimetin ardından açıklamalarda bulundu.

"Bahanemiz olamaz"

Mücadeleyi değerlendiren deneyimli teknik adam şöyle konuştu:

Çok detaya girmeden şöyle diyebiliriz, ilk yarı dengede bir oyun vardı. Savunma bireysel performansı olarak yediğimiz bir gol vardı. 60'a kadar oyun dengeli gidiyordu. Hamle yaparken, ayağımızdaki topları kaptırarak goller yedik. Bunun bir bahanesi olamaz. Çok şık olmadı, güzel olmadı. Yapacak bir şey yok. Daha fazla çalışacağız.

"Yakışmayan bir mağlubiyet"

Avcı sözlerini şöyle noktaladı:

Dört gün sonra bir maç var, kazanarak unutturmaya çalışacağız. Oyuna bir türlü ortak olamadık. Güzel ve şık olmadı. Burası büyük camia, tarihinde böyle durumlar az da olsa vardır. Bu durumu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Yakışmayan bir mağlubiyet ama üçüncülük hedefimiz var. Bunun tedavisini yaparak yolumuza devam edeceğiz.

Bordo-mavililerde farklı mağlubiyetin ardından morallerin oldukça bozuk olduğu da gelen haberler arasında.