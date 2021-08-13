Abdullah Avcı: Bu tur çok önemliydi

Molde maçının ardından basın mensuplarına konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Genel olarak bir mesaj vermek adına bugün tur atlamak bizim için önemliydi. açıklamasında bulundu.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Molde'yi penaltı atışlarında mağlup ederek turu geçen taraf oldu.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bugün tur atlamak bizim için önemliydi. Hem genel olarak bir mesaj vermek adına, hem de özgüveni daha da yakalamak ve hedeflere daha da hızlanmak adına önemli bir gündü" dedi.

"HİÇ ALIŞIK OLMADIĞIMIZ BİR SAHADA OYNADIK"

Hedefleri için çok önemli bir maç olduğunu vurgulayan Avcı, “Geçen haftadan birkaç konu başlığı var aslında. Birincisi, resmi müsabaka olarak ikinci müsabakamızı oynadık. Molde ile ilgili düşüncelerimi söyledim. Bir sistem, bir organizasyon takımı. Son 10 senenin 8 senesinde Avrupa kupalarında oynuyor. Bununla birlikte bugün 20. resmi müsabakalarını oynadılar. Hiç alışık olmadığımız bir sentetik saha, hiç alışık olmadığımız bir futbol topu vardı. Sadece dün antrenman yapabildik." ifadelerini kullandı.

"İKİ MAÇ DA ELİMİZDEYDİ"

Oynadıkları oyunun üstüne koyarak daha iyi takım olacaklarını belirten Avcı, "Rakibin de buna alışık olduğu, zeminin ıslandığında topun gidiş şeklinin de değiştiği bir durum vardı. Bunlar olumsuz olarak baktıklarımız. Ancak oyuncularım iki maçtır özellikle topa sahip olmayı, organizasyonları, sabırlı oyunu çok iyi yaptılar. İstatistik olarak korner sayısı, şut sayısı, rakip ceza sahasına girişleri çok yüksek. İki maç da elimizdeydi, daha erken bitirebilirdik. Ancak bugün penaltılara kısmet oldu. Lige başlamadan önce özellikle 2. resmi müsabakadan sonra bu oyunu daha da geliştirerek oynayacak bir takım olduğumuzu düşünüyorum. açıklamasında bulundu.

"SÜPER LİG'E DİNLENMİŞ VAZİYETTE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Süper Lig'e dinlenmiş bir şekilde başlamak istediklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, Bugün tur atlamak bizim için önemliydi. Hem genel olarak bir mesaj vermek adına, hem de özgüveni daha da yakalamak ve hedeflere daha da hızlanmak adına önemli bir gündü. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu ay yoğun bir ay, üç gün sonra Süper Lig başlıyor. Ona en dinlenmiş şekilde girerek yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.